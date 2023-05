Arrestation d’un homejacker qui sévissait à Woluwe-Saint-Pierre et Schaerbeek: «Le suspect prenait le soin de nettoyer ses victimes avec du savon», la police se demande s’il n’a pas fait plus de trois victimes!

L’interpellation dont question a eu lieu lors de la mise à exécution de deux mandats de perquisition (Saint-Gilles et Schaerbeek) ordonnés par un juge d’instruction à Bruxelles. Lors de ces perquisitions ont été retrouvées une arme à feu, une partie des objets volés lors des faits de vol avec violence et une importante somme d’argent. Par la suite, le suspect, J. B., âgé de 33 ans, a été présenté devant le juge d’instruction et ce dernier a décidé de le placer sous mandat d’arrêt.

Au mois trois victimes

La genèse du dossier est la suivante : courant avril 2023, une dame âgée de 80 ans et habitant la commune de Woluwe-Saint-Pierre est attaquée et séquestrée à son domicile par un individu. Ce dernier exige plusieurs objets de valeur, s’en empare et prend la fuite. Le modus operandi, particulier, est le suivant : le suspect se présente à l’habitation, utilise un prétexte pour justifier sa présence et force le passage dans l’habitation. Le suspect s’en prend violemment à la victime et exige plusieurs objets de valeur dont de l’or. Ensuite, le suspect prend le soin de « nettoyer » la victime avec du savon pour éviter de laisser des traces et séquestre la victime pour éviter que cette dernière ne fasse appel aux services de secours.