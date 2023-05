Un projet immobilier de 75 logements à Beaulieu à Auderghem

Haut de cinq étages, le Croissant va connaître une rénovation lourde pour perdre un niveau et augmenter légèrement la surface bâtie sans changer l’emprise actuelle du bâtiment signé Assar Architects.

Après la commission européenne et le Samusocial, le bâtiment installé à Beaulieu à Auderghem accueillera 75 logements, un commerce et un bureau.

L’ossature sera quasiment conservée. Le bâtiment signé Assar Architects sera entièrement réisolé et les toitures seront végétalisées. 15 studios, 9 appartements d’une chambre, 37 appartements de deux chambres et 14 appartements de trois chambres sur 7.869m2, 137m2 de bureaux et 667m2 d’espace commercial occuperont les lieux.