Le chanteur Marka à Couvin lors du Beau Vélo de RAVeL

Le samedi 8 juillet, le Moulin de Tromcourt accueillera un hôte de marque. Le chanteur belge et papa d’Angèle, Marka viendra donner un concert à l’occasion du passage du Beau Vélo de RAVeL. Le concert sera évidemment gratuit mais aucune heure officielle n’a encore été annoncée.

En plus du volet musical, une promenade à vélo sera évidemment proposée. il s’agira d’une boucle entre l’Eau Blanche et l’Eau Noire, au cœur du nouveau Parc national de l’Entre-Sambre-et-Meuse. Le départ sera donné au pied du moulin Tromcourt, pour partir en direction de Mariembourg, remonter ensuite vers Frasnes, traverser le parc du château de Boussu-en-Fagne, avant d’atteindre à mi-parcours Aublain. Le retour se fera quant à lui via le RAVeL de l’ancienne ligne de chemin de fer 156.