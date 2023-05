Le chantier du ViciGAL, une dorsale cyclable de 42 kilomètres entre Huy et Yvoir, a été lancé

Le projet ViciGAL vise à créer une dorsale de mobilité douce et touristique de Meuse à Meuse, sur 42 kilomètres. Le tracé s’inspire en partie du tracé de l’ancien chemin de fer vicinal reliant l’actuelle gare SNCB de Courrière à Ben-Ahin. La voie verte reliera donc les villages de Yvoir, Crupet, Maillen, Courrière, Gesves, Ohey, Haillot, Perwez, Solières, Ben-Ahin et Huy.

« C’est un projet d’envergure, très ambitieux, mais aussi précurseur de mobilité en milieu rurale, piloté par le GAL Pays des tiges et chavées, qui cadre parfaitement avec le décret cyclable wallon et notre volonté de créer des aménagements structurants, continus, rapides, directs et sécurisés », commente Philippe Henry.