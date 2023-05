«Une histoire inattendue»: Pascal Obispo a retrouvé l’amour dans les bras d’une célèbre journaliste française (photo)

Ce jeudi 25 mai, le magazine Paris Match a sorti un nouveau numéro, avec, en couverture, Pascal Obispo et la journaliste Sonia Mabrouk.

On peut les voir marcher, visiblement plutôt heureux. « Les amoureux du Cap » titre Paris Match, qui explique dans ses pages qu’une « histoire inattendue » est née entre le chanteur et la journaliste. « Le week-end de l’Ascension a permis à Pascal Obispo de faire découvrir à Sonia Mabrouk ‘son’ Cap et son atelier d’artiste », poursuit le magazine.