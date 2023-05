Aston Martin DB12 : nouveauté en trompe-l’œil

Lancée en 2016, la DB11 a bouclé ses traditionnelles 7 années de vie, et doit donc passer le flambeau. Mais dans les hautes sphères de l’automobile, ça ne se passe pas comme dans le reste de l’industrie. Soit on garde la voiture au catalogue près de 10 ans, soit on base largement la nouveauté sur le modèle sortant. C’est une pratique commune chez Ferrari par exemple, et aujourd’hui chez Aston Martin. A première vue, seule la partie avant de la DB12 est nouvelle, avec de nouveaux phares et une nouvelle calandre élargie qui offrent un petit supplément de caractère. A partir du montant de pare-brise en revanche, on peut dire que rien n’a changé par rapport à la DB11. Du moins pour ce qui se voit.

Enfin, la mécanique. Avec la DB12, Aston dit adieu aux GT à moteur V12. Mais on n’y perd guère au change, puisque le V8 4.0 litres d’origine Mercedes-AMG développe 680 ch et 800 Nm, soit bien plus que les 639 ch et 700 Nm que la DB11 V12. La puissance est envoyée aux roues arrière via une boîte auto 8. Le tout permet d’abattre le 0-100 km/h en 3.6 secondes, et de pointer à 325 km/h. Reste à préciser que la DB12 sera aussi une meilleure sportive que la DB11, puisque le châssis profite de très nombreuses évolutions. Le lancement est prévu au dernier trimestre, et on sait que 2024 verra aussi l’arrivée d’une version cabriolet Volante.