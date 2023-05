Une Caterham électrique, c’est possible ?

Pourtant, Caterham a bel et bien développé un prototype électrique de sa mythique Seven. Et cela sans sacrifier ce qui fait le sel de ses voitures, puisque ce prototype parfaitement fonctionnel n’accuse que… 700 kilos à la pesée, soit à peine 70 kilos de plus que le modèle équivalent à moteur thermique. Ici, le moteur est monté à l’arrière, et il annonce les caractéristiques très raisonnables de 243 ch et 250 Nm. Les batteries sont quant à elles installées sous le capot et dans le tunnel central. Caractéristiques très raisonnables là encore, avec une capacité de 51 kWh, et une charge rapide jusqu’à 152 kW. D’après Caterham, cette batterie permet un cycle d’usage 20-15-20. Autrement dit, 20 minutes à fond sur circuit, puis 15 minutes de charge, puis à nouveau 20 min à fond. Et c’est là que ça devient intéressant.

Labo roulant

L’usage intensif de la Caterham n’est rendu possible que par ses batteries spécifiques, à « refroidissement par immersion ». Les cellules baignent dans un fluide diélectrique qui les maintient à une température gérable, même quand on « tape dedans ». Voilà aussi pourquoi Caterham n’entend pas produire cette Seven électrique. Ce prototype est un fait un labo roulant, qui sert à évaluer les exigences d’un modèle électrique adapté à l’usage habituel des clients de la marque. La Caterham 7 EV sera cependant présente au prochain Festival of Speed de Goodwood.