Guerre en Ukraine: l’Union européenne a déjà bloqué plus de 200 milliards d’euros auprès de la banque centrale russe

Tous les actifs de la Banque centrale de Russie auprès des banques centrales de l’UE et des institutions privées sont gelés en vertu des trains de sanctions adoptés par l’Union, une mesure qu’ont prise aussi les autres pays du G7 et l’Australie. Ces 200 milliards représentent à peu près deux tiers du total des réserves de l’institution centrale russe bloqués dans tous ces pays alliés.

L’UE cherche un moyen d’utiliser ces actifs, peut-être via les intérêts qu’ils rapportent, pour la reconstruction de l’Ukraine, un dossier complexe tant techniquement que juridiquement et qui doit garantir une bonne coordination avec les alliés. Un projet pourrait aboutir sur la table des chefs d’État et de gouvernement de l’UE au prochain sommet programmé fin juin.