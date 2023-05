Une Lada à 270.000 €, ça vous tente ?

Lancé en 1977, le Lada Niva est toujours en production actuellement. Son look n’a pratiquement pas changé, mais il a profité au fil du temps de quelques améliorations techniques et d’un intérieur plusieurs fois renouvelé. Il est aujourd’hui commercialisé sous le nom Niva Legend, pour le différentier d’un autre SUV plus moderne et beaucoup mois charismatique, également baptisé Niva. En Russie, on peut donc s’offrir un Niva Legend tout neuf pour un peu moins de 10.000€. Celui que vous avez sous les yeux est proposé sur un site de petites annonces pour l’équivalent de 267.000€. La seule question que nous avons en tête est : pourquoi ?

Intact

Ce Niva est en fait une véritable capsule temporelle. Il a été acheté neuf en 1980, et n’a parcouru en 43 ans que 220 km. Le plus clair de sa vie, ce Niva l’a passé dans un garage, sous une bâche protectrice. Comme on peut le voir sur les images de l’annonce, le véhicule est absolument immaculé, même quand on regarde sous le châssis. Les sièges sont même toujours recouverts des plastiques d’usine. Le Niva est proposé avec tous les accessoires et les documents d’origine, y compris la facture d’achat. Donc oui, ceci est une vraie pièce de musée. Il n’empêche que le prix demandé est incompréhensible. Mais ce n’est pas ce qui nous rend le plus perplexe. Ce qui dépasse notre entendement, c’est qu’en 1980 (donc bien avant la chute de l’URSS), un citoyen soviétique a décidé de préserver un véhicule neuf, comme s’il s’agissait d’un investissement, comme on le fait aujourd’hui avec une Bugatti. Soit c’est dingue, soit c’est de la prévoyance niveau Master.