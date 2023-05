Larusso en tête d’affiche de la troisième édition de BE 90’S, qui revient à Mons au mois d’octobre!

Après le succès de cette deuxième édition, l’événement revient pour une troisième édition, le 21 octobre prochain. Et pour la deuxième fois consécutive, il sera organisé au Lotto Mons Expo. Les organisateurs annoncent déjà « la plus grosse soirée 90’s de la région. »

Larusso, Benny B...

Préparez-vous donc à chanter sur les titres cultes de Larusso, ICE MC, Rednex, Benny B, Dj Furax, Kevin Belushi from Zillion et à danser sur les sets endiablés des DJ’s Cosmic et Steph One.