La MJ le Hangar en démonstration

Des jeux gratuits, des animations et surtout le grand spectacle au cours duquel les jeunes et les usagers du Centre Saint-Lambert avec lequel la MJ collabore depuis plusieurs années, ont étalé le savoir-faire acquis lors des différents ateliers proposés chaque semaine : break dance, chant, guitare, batterie…

Le directeur a souligné également le soutien de la commune récemment encore sollicitée à cause de frais énergétiques. La pose de panneaux photovoltaïques et la rénovation en matière d’isolation sont d’ailleurs envisagées. Le président du conseil d’administration, Etienne Leroy et l’échevin Benjamin Costantini étaient d’ailleurs présents et ont confirmé leur soutien tout en saluant l’excellent travail réalisé par la Maison des Jeunes le Hangar.