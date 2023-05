Adelaide Kane débarque dans «Grey’s Anatomy» et elle n’est pas aussi sage que son personnage… Nouvelle venue sexy dans la série médicale, l’Australienne Adelaide Kane, qui aura 33 ans ce 9 août, s’est fait remarquer aux derniers Oscars… ABC

Par Jean-Philippe Darquenne

Ce mercredi, TF1 poursuit la diffusion de la saison 19 de « Grey’s Anatomy » avec son 11e épisode, réalisé par Kim Raver. Pour rappel, cette saison est exceptionnelle puisqu’on y a vu Meredith (Ellen Pompeo) quitter le Grey Sloan. Un départ qu’il va falloir combler au mieux, et c’est dans ce but que Shonda Rhimes et ses scénaristes ont fait entrer à l’hôpital de nouveaux personnages, parmi lesquels la jeune interne Jules Millin, incarnée par l’Australienne Adelaide Kane. Celle-ci a commencé à être actrice à 6 ans, soit un an avant le divorce de ses parents. Dix ans plus tard, elle s’est fait connaître dans son pays en devenant Lolly Allen dans l’immortelle sitcom « Neighbours » (« Les voisins »), qui a notamment révélé Kylie Minogue. De quoi faire la fierté de sa maman et de son frère !

Lire aussi Les scénaristes de Hollywood sont toujours en grève: quel impact sur la diffusion de nos séries préférées? (vidéo) Reine Elle est partie à 19 ans à la conquête de Hollywood, mais sa vie à Los Angeles a d’abord été difficile. « J’étais pauvre comme tout », raconte-t-elle. « Je devais choisir entre manger ou mettre de l’essence dans ma voiture. » Heureusement, la chaîne ABC lui a vite offert le rôle de Tenaya 7 dans la série « Power Rangers ».

À partir de là, tout s’est enchaîné. En 2012, elle a intégré la série « Teen Wolf » (dans sa saison 3), où elle est Cora Hale, et, dans la foulée, elle a campé Marie Stuart dans la série « Reign ». À la même période, on a pu la voir dans le premier film de la franchise « American Nightmare », puis dans les séries « Once Upona Time » et « SEAL Team ». Elle a aussi fait une apparition dans « This is Us ».

Lire aussi «Docteur Quinn m’a empêchée de sombrer»: Jane Seymour revient sur son «affreux mariage» qui lui a fait tout perdre, mais gagner le rôle de sa vie (vidéo) Bisexuelle Depuis son arrivée dans « Grey’s Anatomy », elle s’est livrée pas mal et a confié souffrir d’anxiété généralisée et de troubles de l’attention. Elle s’est aussi ouverte sur sa fluidité sexuelle. De 2014 à 2016, elle est sortie avec l’Anglais Sean Teale, son partenaire dans « Reign » (il y est Louis Condé), et en 2019, avec Jacques Colimon, à qui elle a donné la réplique dans la série anthologique « Into the Dark ». Adelaide et sa petite amie lors de l’after party des Oscars. - Instagram/adelaide-kane Elle a ensuite eu une relation avec le mannequin hollandais Marthe Woertman, qu’elle avait officialisée en postant sur les réseaux sociaux : « Spoiler alert, je ne suis pas hétéro ! » Marthe fait aujourd’hui partie de son passé, puisqu’elle est apparue avec une jolie blonde à la dernière cérémonie des Oscars. Pour le moins exhibitionniste, elle ne s’est pas gênée pour l’embrasser à pleine bouche devant les photographes, ce qui n’a pas manqué de choquer.