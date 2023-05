Rallye: David Piraprezsur les chapeaux de roue, chez lui!

Laurent Léonard est garagiste à Schaltin depuis 1999 et pratique le rallye automobile depuis 1995.Les deux amis alignent une Porsche 997GT3 au départ des rallyes pour lesquels David Piraprez et son entreprise sont partenaires. Laurent s’est déjà aligné au rallye de Wallonie où il s’est classé, très honorablement, 3ème de sa catégorie, et au rallye des Ardennes, à Dinant, au cours duquel il a malheureusement dû abandonner, embrayage cassé.

Le rallye sprint de Haillot, ce 18 mai, était l’épreuve la plus attendue pour David. En effet, c’est la course où il va évoluer comme copilote et, en plus, chez lui. Il a pu se rendre compte de sa popularité car bon nombre de supporters l’encourageaient sur le parcours de l’épreuve qu’il a bouclé 4 fois. Laurent et David obtiennent une jolie 4ème place sur 120 concurrents au terme de ce rallye très populaire en Wallonie. Et le classement aurait pu être meilleur si un « tout droit », dû à des pneus trop neufs, n’avait pas fait perdre de précieuses secondes à l’équipage.