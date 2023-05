Marche ADEPS de Bousalle

Le Refuge du Marais accueille près de 150 chevaux ayant travaillé pendant des années dans les forêts ardennaises. Ceux-ci profitent d’une retraite bien méritée. Le centre héberge aussi quelques ours en semi-liberté dans un environnement reconstitué. Tous ces animaux profitent quotidiennement des bons soins prodigués par les soigneurs.

Le CREAVES d’Andenne, centre de revalidation de l’espèce animale vivant à l’état sauvage, sera également présent et donnera des explications sur son rôle et les animaux, souvent amenés par des particuliers, qu’il recueille.

Participation gratuite

Le Lions Club va mettre tout en œuvre pour accueillir les marcheurs et leur faire passer une journée agréable et conviviale. Ceux-ci pourront choisir librement et gratuitement le parcours souhaité, 5, 10, 15 ou 20 kilomètres de sentiers soigneusement balisés.