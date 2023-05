«Ma femme a du crédit»: quand chaque geste est noté en Chine

On pourrait se croire dans un monde dystopique de la série « Black Mirror » ou dans « 1984 », d’Orwell. Et pourtant, il s’agit bien de la réalité que vivent 1,4 milliard de Chinois. Dans ce pays où la population est la plus surveillée au monde (on compte une caméra de surveillance pour neuf habitants à Shanghai !), les progrès technologiques permettent un contrôle toujours plus grand. La Chine a instauré un système de crédit social. Un véritable dispositif de cotation de tous les gestes de la vie quotidienne, où il faut désormais penser à optimiser le gain de ses points ou à essayer d’en perdre le moins possible.

Grâce à toutes les données numériques, l’Etat dresse un portrait des citoyens et surtout les incite à agir de telle ou telle manière. Le parti communiste sait à quelle heure vous vous levez, ce que vous mangez, quelles sont vos habitudes… Et tout est noté selon que vous agissez bien ou mal. Plus le citoyen a de points, plus il peut réserver tel voyage, prendre place dans tel train, se faire soigner dans tel hôpital.