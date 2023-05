La princesse Astrid fait sensation au Sénégal avec une ceinture Gucci à 420 euros

Habituée à l’exercice des missions économiques à l’étranger, la princesse Astrid enchaîne les rencontres officielles et les tenues. On l’a ainsi vue dans une robe très colorée pour visiter l’Institut Pasteur à Dakar, mais aussi dans un ensemble plus classique, chemise blanche et pantalon ample beige, rehaussé d’une ceinture noire Gucci (420 €) pour aller à la rencontre du ministre sénégalais des Finances et du Budget. Gucci, une marque italienne dont raffole la princesse Astrid. Elle avait notamment opté pour un ensemble vert à plumes pour le mariage de sa fille Maria Laura en septembre dernier, ou encore pour un ensemble à l’effigie de l’Union Jack pour une visite en Angleterre.

Elle a aussi opté pour la marque belge Erratum, avec une robe noire et blanche inspirée du tissu wax africain, et la marque Essentiel lors d’une autre apparition notamment.