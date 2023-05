Le Moulin de Ferrières en fête

Un événement organisé conjointement par l’asbl « Les Compagnons du Moulin de Ferrières » et la Commune de Héron avec le soutien de la Province de Liège. Le samedi, en soirée, la compagnie Mytyl a présenté « Les lettres de mon moulin », un spectacle théâtral basé sur les contes d’Alphonse Daudet. Les visiteurs ont pu également déguster les délicieuses pâtes d’épeautre du moulin accomodées par le traiteur héronnais « Chez Viva ».

Dimanche, plusieurs activités étaient au programme. Une visite guidée de la meunerie, un atelier de boulangerie et une présentation de la coopérative Hesbicoop. Des jeux et des animations étaient proposés aux enfants, et, bien sûr, un bar et de la petite restauration à la disposition des visiteurs.