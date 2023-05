Premier Jobday à Andenne!

L’objectif était d’engager de nouveaux collaborateurs et leur faire découvrir les coulisses des entreprises. 50 postes étaient à pourvoir ! Au programme, visites, entretiens d’embauche, coaching individuel pour maximiser les chances d’être sélectionné(e), présentation d’entreprises en vidéo. Cet événement était organisé avec le soutien de la Ville d’Andenne et en collaboration avec le Forem, promAndenne, Travi, Start People, SDWorks et Impact. C’est l’Atelier Robert qui a accueilli ce premier Jobday.

Les entreprises participantes

Atelier Robert : constructeur de machines agricoles ·