Valre, l’histoire d’une vie

Son grand-père était musicien et son papa, Didier, sympathiquement connu dans la région, et au-delà, écume bals et thés dansants avec son synthé, souvent flanqué de son vieux complice, René Depas, bientôt 89 ans, à l’accordéon. Dès l’âge de 5 ans, Valentin fréquente le conservatoire de Huy, qui dispose d’une antenne à Andenne pour apprendre, comme papa, le solfège et ensuite le piano qu’il pratique aujourd’hui, à 17 ans, avec brio.

Le rap, une évidence Depuis trois ans, Valentin s’intéresse au rap. Un style musical particulier dont il s’efforce de découvrir toutes les facettes. Il apprécie particulièrement les artistes qui ont du talent pour narrer des histoires simples, de la vie de tous les jours. Et des histoires, lui aussi a envie d’en écrire et de les raconter et cela sans prétention, des tranches de vie, ses préoccupations d’ado, ses craintes, ses espoirs, ses projets, bref, l’histoire d’une vie qui commence, titre de son premier morceau phare. Pour moi la vie va commencer, ça rappelle quelqu’un !

Premières compos On peut s’étonner qu’un pianiste confirmé, diplômé de solfège, s’intéresse au rap. Mais le piano a cette faculté de s’adapter à tous les styles musicaux : rock, folk, pop, blues… et pourquoi pas le rap.