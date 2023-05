Bonne nouvelle pour les abonnés VOO: les matches de la dernière journée de Premier League seront disponibles gratuitement sur VOOsport World 1!

La saison 2022-2023 de Premier League touche à sa fin ! Dimanche, le championnat anglais va rendre tous ses verdicts avec, comme derniers enjeux, la course à l’Europe et la lutte pour le maintien.

Aston Villa, Tottenham et Brentford vont se disputer la 7e place, synonyme de qualification pour la Conference League. En bas de classement, une victoire contre Bournemouth assurerait le maintien à Everton, mais Leicester et ses Diables rouges et Leeds espéreront un faux pas des Toffees pour éviter la relégation.