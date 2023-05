Mise en valeur du patrimoine religieux

L’église St Pierre d’Aywaille conserve une sculpture en pierre représentant la crucifixion et une statue en bois figurant St Pierre. Cette église romane date du XIe siècle et est de culte catholique, visites les deux jours de 9 à 18h00’.

L’Immaculée Conception de Sougné-Remouchamps, datant du XIIIe siècle, est également une église romane, caractérisée par sa tour à clocher de style Rhénan et par son intérieur avec un vaisseau à nef unique, visite les 2 jours de 8 à 18h00’.

La chapelle de la Mère de dieu de toute Protection à Banneux est de culte orthodoxe. Des visites guidées ne sont possibles que le dimanche, à 14h30’ pour l’extérieur de la chapelle et à 16h00’ pour l’intérieur. Une célébration festive est organisée le même jour, de 10 à 12 heures, et un concert choral proposera un récital de chants liturgiques.

L’église St Jean l’Evangéliste de Beaufays fête le 900e anniversaire de son prieuré. Il fait partie d’un ensemble avec l’église attenante dont la tour carrée est surmontée d’un couronnement bulbeux octogonal. Le maître-autel à colonnes et le jubé qui accueille un buffet d’orgues sont à voir à l’intérieur. Le dimanche, une célébration festive est organisée à 11 heures et un concert d’orgue mené par Arnaud Van de Cauter à 17h30’, visites le samedi de 10 à 12h00’ et de 14 à 18h00’.