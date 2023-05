La Petite Gazette

Après la grande grève des carriers de 1886 menée par le désormais légendaire Hubert Pahaut, dit le Roi Pahaut, le premier syndicat ouvrier de l’Ourthe-Amblève est créé à Sprimont, en août 1887. C’est un an après l’issue heureuse du conflit pour les ouvriers mais ce délai a permis aux patrons carriers de récupérer une partie de ce qu’ils avaient concédé aux ouvriers pour sortir de la grève. Ce premier syndicat se structure petit à petit sous l’égide de Jean-Baptiste Schinler et devient, dès septembre 1890, la « Société syndicale et coopérative les carriers sprimontois », dont la cotisation est fixée à 50 centimes/mois et qui compte une centaine de membres. Quand Pahaut, alors président mais en constant désaccord avec son comité, en sera exclu, les affiliations affluent et, à la veille de la grève de 1893-1894, le nombre de membres approche le millier et ce malgré les menaces de licenciement brandies par les patrons carriers.

Quand le syndicat a deux ans, la coopération devient la principale préoccupation de la société et, dès 1892, un immeuble est acheté à Sprimont et une épicerie y est ouverte. Les rayons se développèrent progressivement pour proposer des laines, des tissus, des articles en fer blanc, des ustensiles émaillés, des poteries… La concurrence patronale est rude car, rappelons-le, les maîtres de carrière possèdent aussi leurs magasins et certains d’entre eux pratiquent toujours le truck system, cette pratique qui consistait à payer les salaires en marchandises ou en « monnaie » seulement acceptée dans certains magasins désignés.

Le 1er juin 1894, une première succursale est ouverte à Aywaille. Peu après, c’est à Poulseur qu’un nouveau magasin ouvre ses portes devant la gare ; le grand immeuble sur la place sera acquis en 1898 et le magasin y sera transféré l’année suivante. Pour répondre aux besoins des coopérateurs de nouveaux services sont proposés, ainsi un service de livraison à domicile est instauré à Poulseur et les marchandises sont livrées au moyen d’une charrette à chien, viendront ensuite deux camions tractés chacun par un cheval pour assurer ces livraisons à Poulseur et à Aywaille.