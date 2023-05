Le Vin des Crêtes à Hamoir, c’est pas une blague!

Et en 2014, son rêve s’est concrétisé. L’année suivante, en 2015, son vin rouge a été désigné, par un jury de spécialistes, meilleur vin rouge belge.

Pour nous Wallons, le vin est inévitablement issu des coteaux français, ou même, parfois italiens, argentins ou d’autres pays lointains. Et pourtant, les noms de certains quartiers ou rues de la vallée de la Meuse et souvent, de notre région Ourthe-Amblève, nous rappellent que le vin, il y a plusieurs décennies ou siècles, était couramment cultivé tout près de chez nous (par exemple, le quai du Vignoble à Comblain-au-Pont et à Liège, rue des Coteaux, rue des Petites vignes…)