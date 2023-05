Des visites guidées à la découverte de notre patrimoine naturel

Le samedi 3 juin, de 14 à 17 heures, la Heid des Gattes, et plus précisément la carrière du Goiveux sera visitée pour y découvrir la petite faune, pas toujours aussi discrète qu’il n’y paraît. Ainsi, insectes, araignées, lézards, couleuvres, rouges-queues noirs, pour n’en citer que quelques-uns, seront de la partie pour l’enchantement des yeux. Rendez-vous rue de la Heid, à hauteur du numéro 95.

Les versants dessinés par l’Amblève aux environs d’Aywaille, et singulièrement rapportés à la Heid des Gattes, sont d’une grande richesse naturelle, que ce soit par sa faune et sa flore, mais aussi par son environnement.

D’autres visites guidées sont encore au programme de cette année. Les 15 et 16 juillet seront l’occasion de visiter les fanges de Paradis, et la Falize à Sougné ; les 14 et 15 octobre, les champignons et les Fossettes seront à l’honneur ; les 16 et 17 décembre, lichens et mousses termineront la saison.