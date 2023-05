Le mur géologique se raconte sous différents thèmes

Chaque premier dimanche du mois, d’avril à octobre, les Découvertes de Comblain proposent une vue différente de ce site qui représente quelque 540 millions d’années. Depuis, la faune et la flore se sont adaptées. Elles seront au cœur du thème de la balade du 4 juin qui mettra l’accent sur les espèces animales et végétales vivant sur le site ou à proximité immédiate, sur les liens et les interactions existant entre les roches et les minéraux qui les composent, tout comme les sols et les végétaux qui y poussent, la recolonisation des anciens sites de carrière par les plantes et la faune.

Les mois suivants élargissent leur vision avec, le 2 juillet, le thème de L’histoire de la vie, le 6 août, Le vin et les pierres, le 3 septembre, La pierre et le bâti, et pour terminer la saison, le 1 octobre, La danse des continents.