Fergal Harkin sur le départ de Ronny Deila du Standard pour le Club de Bruges: «Il quitte le projet trop tôt»

Sclessin, sur le coup de 14h30. Pierre Locht et Fergal Harkin entrent dans la salle de presse pour commenter le départ avec effet immédiat de Ronny Deila. « Ce mercredi soir, il a pris le temps de nous exposer son choix de rejoindre le Club de Bruges. Leur direction a pris contact avec nous pour évoquer les modalités présentes dans le contrat de notre entraîneur. Il ne fait donc plus partie du projet, au même titre qu’Efrain Juarez. Pour le remplacer, Geoffrey Valenne et le reste du staff prendront le relais ».

Dans un premier temps laconique, le CEO des Rouches revient sur la chronologie d’un départ dans l’air depuis de nombreux jours. « Quand l’intérêt de Bruges s’est manifesté, il nous en a fait part. Nous étions donc au courant des discussions qui ont été menées de manière correcte. Le Standard a fait ce qu’il pouvait pour le conserver, avec une revalorisation salariale mais sans intention de bouleverser le projet ». C’est là que le point de divergence s’est finalement avéré le plus conséquent. « Je préfère laisser Ronny Deila expliquer les raisons de son choix. Nous sommes déçus mais cela ne va rien changer à notre manière d’avancer et de faire fructifier le potentiel qui est bel et bien présent ».