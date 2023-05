Ambiance folle, bonne humeur et succès de foule pour les play-offs de la BBFL au GD Poulseur

Douze équipes, dont les filles du GD (les Galhin’ass), certaines voisines (Esneux, Fontin, Oneux,.), d’autres venants d’autres coins de la Province (Faimes, Bolland, Herve, Liège,.), prêtes à courir, mettre des buts mais surtout… faire la fête. Fumigènes, drapeaux, supporters, en tout pas moins de 500 à 700 personnes, tout au long du tournoi, où le soleil s’était invité, dans cet écrin du bord de l’Ourthe. Des dribbles, des goals, des tacles, de la fatigue mais surtout des accolades, des sourires, des retrouvailles et la célèbre… 3è mi-temps ! Et ce samedi, à Poulseur, on pouvait parler même de 4è mi-temps, avec remise de prix, concert et soirée DJs, jusqu’aux petites heures.

Tony Martins, le président du GD, et son équipe de bénévoles, avaient mis les petits plats dans les grands, en proposant de la nourriture et des rafraîchissements, aux 4 coins du site. Ceux de la BBFL étaient au four et au moulin, pour garantir la sécurité, la propreté et l’ambiance sur le site. Missions accomplies et bravo à tous.

Côté sportif, on ne peut pas tout résumer mais on retiendra la victoire des Oneutoises Aqualiennes (Aqua’lionnes) contre celle du GD et aussi le titre remporté par les Rhinoféroces (Fontin) face aux favorites Fromagères (Bolland).

La Ligue BBFL parraine une équipe féminine en Inde et par là l’éducation par le sport et l’émancipation féminine. Pour cette première à Poulseur, on peut vraiment parler de grand succès et inviter toutes les dames, filles intéressées par le ballon rond et la bonne humeur, à se tourner vers la ligue BBFL.