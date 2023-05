Fièvre, nausées, diarrhée… Attention si vous avez fait vos courses chez Colruyt!

En accord avec l’AFSCA, Wildvermeersch BV retire les produits « BROCHETTE TAPAS À L’ESPAGNOLE (270G) » & « PLATEAU TAPAS (+-360G) » de la vente et les rappelle auprès des consommateurs en raison de présence possible de Salmonella.Wildvermeersch BV demande à ses clients de ne pas consommer ces produits et de les ramener au point de vente dans lequel ils ont été achetés, où ils vous seront remboursés.

La salmonellose est une infection qui peut provoquer des crampes au ventre, des diarrhées, de la fièvre, ou encore des nausées.