Disparition de Maddie McCann: une mauvaise nouvelle concernant les fouilles, le troisième jour des recherches devrait être le dernier!

Les recherches ont été prolongées d'une journée à la suite du mauvais temps survenu en début de semaine. Jeudi devrait être le dernier jour de recherche.

de videos

Il n'y a pas encore eu de communication sur les traces trouvées ou non et sur l'existence d'un lien avec l'affaire de la disparition. Il est possible que cela soit fait après la fin des recherches.

de videos

Ces derniers jours, les berges du réservoir ont été fouillées avec des chiens de recherche, un drone et une débroussailleuse à chenilles utilisée pour enlever la végétation. Des échantillons de sol et des morceaux de poussière auraient été prélevés, ont rapporté les médias locaux. Les détectives seraient à la recherche d'une couverture ou d'un pyjama rose que "Maddie" aurait porté lorsqu'elle a disparu d'une chambre d'hôtel à Praia da Luz en 2007. Le réservoir se trouve à une cinquantaine de kilomètres de cette ville et aurait été fréquemment fréquenté par le principal suspect, le pédophile allemand Christian Brückner. Le lac a déjà été fouillé par des plongeurs en 2008.

Selon la chaîne britannique Sky News, la police a pris de nombreuses photos d'une excavation sur les berges jeudi.

Reuters

Ces nouvelles recherches, les plus importantes jamais effectuées depuis des années, ont été menées à la demande des autorités allemandes et, selon les médias locaux, à la suite d'un renseignement fourni par un informateur. Les enquêteurs allemands supposent depuis 2020 que Maddie a été enlevée et assassinée par Brückner. Mais l'homme, qui est en prison pour un autre viol, nie toute implication et il n'y a pas encore de preuves.