La rando nocturne du Natura et balades gourmandes aux lacs de l’Eau d’Heure

La manifestation propose deux parcours VTT et un parcours marche. Cet événement va réunir les passionnés des deux roues avec un double parcours VTT ainsi que les amoureux de la nature qui pourront découvrir, à leur propre rythme, la région à pied su un parcours balisé de 10 km. Côté vélo, les deux parcours se déploient sur respectivement 20 km (125D+) et 43 km (550D+) dans toute la région des lacs. Les départs se feront de manière libre depuis le Natura Bike entre 18h et 21h. Pour les départs tardifs, la lampe frontale est conseillée.

Tant les vététistes que les randonneurs auront la chance de profiter à mi-parcours d’un ravitaillement festif au sein du Beach Club du Golden Lakes Hotel : sangria et tapas espagnols. A l’issue des parcours, un bar avec des bières spéciales et de la petite restauration seront proposés au Refuge du Badon Les réservations peuvent se faire soit en ligne soit sur place avant de prendre le départ.