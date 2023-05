Un premier album pour AnToine S de Rognée

AnToine S joue depuis toujours, ou presque. Et à 15 ans, il se retrouve dans un groupe et compose ses premiers morceaux : « C’est vraiment à cette époque que la musique est devenue si importante pour moi. J’ai mis un peu toutes mes activités sportives et autres de côté pour ne me consacrer qu’à la musique. »

Son diplôme de l’IAD en poche, il continue à jouer, du rock au funk, principalement dans des groupes de composition. Ensuite il décide de chanter seul, avec sa guitare : « J’avais besoin d’aborder des sujets plus personnels et plus profonds, pour faire ressortir certains traits cachés de ma personnalité, comme le romantisme par exemple, que je ne montre pas spécialement en temps normal. J’avais vraiment envie d’être sincère et de travailler sur le partage des émotions avec le public. »