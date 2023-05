C’est la kiffance au Baudet’stival à Bertrix!

Les festivités commenceront le vendredi avec Rori, interprète belge de « Ma place », chanson incontournable du moment ! Kyo fera aussi pour la première fois un arrêt à Bertrix. On ne le présente en revanche plus dans la province : Mister Cover animera la soirée du vendredi !

Lire aussi On roule moins vite en province de Luxembourg mais… on boit plus

Les fans de rap ont de quoi être ravi de la journée du samedi. L’annonce de Gims et Dadju avait déjà fait couler de l’encre, maintenant, c’est au tour de Naps de faire parler. L’interprète du hit « La kiffance », risque bien de faire trembler la place des 3 fers de Bertrix. La présence de Gims et Naps au même endroit donnera peut-être lieu à l’interprétation de leur hit de l’été dernier « Best Life »… On retrouvera également samedi le rappeur Fresh La Peufra, révélé par l’émission Nouvelle École sur Netflix.