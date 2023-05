La Région bruxelloise confirme l’importance du projet, mais ne prend pas encore position sur l’extension du métro

Il n’a cependant pas encore pris position sur le dossier, après des informations faisant état d’une hausse significative des montants pour la réalisation de cette branche nord du réseau souterrain, a-t-il indiqué, via l’agence Belga, à l’issue de sa réunion.

Il le fera « sur base de l’analyse et des recommandations de Beliris, des bureaux d’études et de la Stib, et sur base du dialogue avec le gouvernement fédéral et de l’évaluation des pistes financières pour assurer la pérennité du financement du métro ».