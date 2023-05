Attention si vous vous rendez au Grand-Duché en train la semaine prochaine : des travaux sont prévus sur la ligne Arlon-Luxembourg

En clair ? Si vous venez de Libramont ou Marbehan, vous devrez descendre du train en gare d’Arlon et monter dans un bus qui desservira les gares de Kleinbettingen, Capellen, Mamer, Bertrange-Strassen, et enfin, la gare centrale de Luxembourg.

Attention si vous avez l’habitude de prendre le train pour vous rendre au travail au Luxembourg. À partir de ce samedi et jusqu’au 4 juin, tous les trains seront remplacés, dans les deux sens, par des bus entre Arlon et Luxembourg. Il faudra donc s’armer de patience si vous souhaitez rejoindre le Grand-Duché.

La même ligne sera à nouveau perturbée sera, à nouveau, perturbée les 17 et 18 juin, et le 1er et 2 juillet. Le même service de bus de substitution sera mis en place.