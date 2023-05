EDITO - Le Standard trahi par le «Ronny Roar» et les belles paroles de Deila

Légèrement ou fortement, c’est selon. Qui peut reprocher à un entraîneur, à un Homme, de suivre le chemin de ses intérêts personnels dans un monde où l’entraide, le partage, l’altruisme sont des concepts somme toute relatifs ? En choisissant d’abandonner le projet liégeois pour le brugeois après une seule saison, le Norvégien a trahi sa pensée et de la même façon sa volonté : le Standard n’est pas à la hauteur de ses ambitions personnelles à court terme et il a selon lui donné tout ce qu’il avait à donner. À Bruges, par contre, tous les rêves seront permis.

« Logique », non ? La logique, économique et pragmatique de la situation ne justifie toutefois pas toujours le procédé. Au Standard, la parade nuptiale du « Ronny Roar » a séduit les plus réticents dès les premières approches mais aujourd’hui, chaque supporter se sent sali. Sans crier sur les toits son amour pour le club, Ronny Deila avait plusieurs fois laissé entendre que son champ de vision ne dépassait pas les limites de Sclessin. Au Celtic, où il est presque futile de rappeler la sacralité du lien avec le public, il avait agi de la même façon en assurant qu’il ne quitterait jamais « l’institution écossaise » avant de changer d’avis quelques semaines plus tard, pour des raisons qui lui appartiennent.