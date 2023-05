Le Premier ministre Alexander De Croo plaide pour une «autre croissance», les écologistes n’applaudissent pas

Alexander De Croo était soumis à pas moins de 13 questions à propos de la politique climatique du gouvernement fédéral, après avoir appelé mardi dans l’émission Terzake (VRT) à faire une « pause » dans les normes environnementales. Son intervention jeudi en séance plénière de la Chambre n’a pas été applaudie sur les bancs de son partenaire écologiste.

de videos

« Je suis un optimiste d’un point de vue du climat. Je pense qu’on est capable de le faire, avec plus d’innovation, plus d’investissement, plus de croissance économique. Une autre croissance, oui, meilleure », a déclaré le Premier ministre.