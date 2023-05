Stage patrimoine à Walcourt

Cet été, les jeunes de 8 à 14 ans partiront pour un étonnant voyage dans le temps et se plongeront dans une époque incroyable : la naissance de Walcourt ! C’est en tout cas ce que promet ce stage plein d’imagination organisé par le Centre d’expression et de créativité, du 10 au 14 juillet prochains (de 9 h à 16 h et de 8h30 à 17 h)

« Les découvreurs du passé » propose un retour de 1000 ans en arrière à la découverte des mystères de la ville et de son édifice emblématique : la basilique. Se plonger dans les miracles de Notre-Dame, approcher les vitraux, les gargouilles ou encore les vieilles pierres et leur laisser chuchoter les légendes qui ont parcouru les âges… Voilà une aventure des plus surprenantes à vivre lors de cette semaine créative. Dessin, peinture, gravure… mais aussi contes et pratiques théâtrales, tels seront les ateliers menés par des animateurs chevronnés pour permettre aux historiens en herbe de percer les secrets d’un patrimoine majestueux.