L’Entrepôt d’Arlon s’apprête à accueillir «Musita», le premier festival dédié au rock italien : «En tête d’affiche, un groupe bien connu en Italie»

Et pour vous mettre directement dans l’ambiance, les organisateurs vous proposent de partager un apéritif made in Italy dès l’ouverture des portes. « Il y aura tout ce qui fait le charme des apéros italiens : du Spritz, des charcuteries et des fromages du pays... Le tout accompagné par des airs de chansons italiennes », explique Paolo Orlandi.

Les concerts débuteront sur le coup de 21h. Et c’est le groupe Merçe (Turin) qui aura l’honneur d’ouvrir les festivités. « Sur scène, vous découvrirez le duo composé de Łukasz Mrozinski (artiste italo-polonais) et de nUDD (alias di Eros Giuggia). Entre expérimentations bruyantes, ce duo vous embarquera dans une poésie visionnaire aux récits énigmatiques transpercés par les prouesses du vent et les bourdonnements de cordes réverbérées », détaille l’organisateur.

Ensuite, ce sera au tour de Paolo Orlandi et de son groupe, Motueka, de monter sur scène (22h). « Formé en 2016, notre groupe est originaire d’Arlon et compte trois albums à son actif. Nous proposons une musique de style post-rock influencée par le meilleur de la scène 90's à l'image de Sonic Youth, Deftones, Mogwai ou encore de la scène Noise Italienne », poursuit l’artiste italien.

Un groupe de renom en tête d’affiche

Pour cette première édition, Paolo Orlandi a réussi à frapper fort puisqu’il est parvenu à convaincre les membres de « Julie’s Haircut », groupe de rock indépendant alternatif, à jouer en tête d’affiche du festival. « C’est un groupe qu’on ne présente plus en Italie. Sa renommée lui a permis de se produire à New York et même en Chine notamment », souligne l’organisateur.

Actif depuis la fin des années 90, les italiens de Julie's Haircut dévoilent une musique imprégnée de sons spatiaux et hypnotiques. Au travers d'une série d'albums allant de l'énergie Soul/Garage de leurs débuts à des terrains plus expérimentaux, axés sur l'improvisation et la recherche sonore, le groupe n'a jamais perdu contact avec le groove et la mélodie qui caractérisent encore et toujours leur musique.