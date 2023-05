La Commission européenne approuve l'acquisition du Credit Suisse par UBS

L'UBS a racheté son concurrent en difficulté, le Credit Suisse, en mars dernier pour un montant d'environ 3 milliards d'euros. Il s'agissait d'une opération d'urgence, soutenue par le gouvernement suisse, visant à éviter la faillite du Credit Suisse. L'opération a suscité de nombreux soupçons parce qu'elle a donné naissance à une banque fusionnée encore plus grande, mais aussi parce qu'elle a été menée à bien sans l'aval des actionnaires des deux banques.

En tant que régulateur, la Commission européenne devait se prononcer sur la fusion. C'est désormais chose faite. Elle approuve la transaction sans condition, car son enquête a révélé que la compétitivité dans les domaines où le Credit Suisse et UBS opéraient séparément - la gestion de fortune et d'actifs et la banque d'investissement - ne sera pas affectée de manière "significative". Les concurrents de la banque issue de la concentration sont encore suffisamment nombreux.