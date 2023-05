La mission économique menée au Sénégal se clôture sur la signature de 38 contrats économiques et académiques

La moisson de ces quelques jours s’élève à 38 accords de partenariat académiques et économiques, dont de nombreux sont le fruit direct des rencontres en B2B organisées lors du séjour, a souligné Fabienne Lhoost, directrice générale de l’Agence belge pour le commerce extérieur.

C’est notamment le cas de « Just BIM it », une société d’ingénierie numérique bruxelloise particulièrement active dans la transition numérique en construction et dont la CEO Asmae Ben Bahida « venait juste prospecter ». L’enchainement des rencontres de la mission lui a permis d’occuper une grande partie de la cérémonie avec l’officialisation de quatre accords et contrats : avec une municipalité, des entreprises de construction mais aussi avec une organisation à but non lucratif dédiée au développement social, pour proposer une formation complète en numérisation aux femmes du Sénégal, en mettant l’accent sur leur autonomisation financière.