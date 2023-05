Une heure de parking gratuit dans le centre de Bastogne

Dans le centre-ville bastognard, on compte plus de 1.500 places de parking à proximité de la principale artère commerciale. « La majorité des places est entièrement gratuite », insiste Benoît Lutgen. Moins de 500 places de parking nécessitent un paiement, du lundi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 17h30 et le dimanche et jours fériés, de 14h à 17h30. « Les horodateurs ont pour seul objectif d’éviter les voitures ventouses qui ont des conséquences très négatives pour le commerce. Par souci de confort pour les clients, nous doublons donc la durée de gratuité pour la faire passer à une heure. C’est une bonne nouvelle pour les commerçants et les clients. »