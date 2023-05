Réaménagement de la place du Centenaire à Binche: les premiers arbres sont déjà replantés

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Nous vous l’écrivions dans nos colonnes, la place du centenaire à Binche va être réaménagée. Au grand dam d’un comité de riverains qui s’insurgeait sur le fait que 27 arbres ont dû être abattus, hormis un tilleul centenaire. « On va détruire un poumon vert ! », avait scandé Marie-Agnès Rubens, une habitante de la place qui avait remué ciel et terre pour arrêter l’abattage, récolté une pétition de 3500 signatures, déposé plainte contre la Ville et envoyé des recommandés à la ministre de l’Environnement Tellier et même adressé un courrier au Palais royal.