Dix femmes de Mouscron et d’ailleurs réunies sur la scène du Marius Staquet pour rappeler leurs «Racines»

Ce samedi, une dizaine de femmes qui habitent Mouscron se retrouveront sur la scène du Marius Staquet pour présenter « Racines », une pièce de théâtre qu’elles ont créée. « C’est une création collective. Nous sommes partis de textes des femmes autour de leurs racines. On vit dans une société qui veut de plus en plus nous déraciner. C’est donc un projet qui est en faveur du réenracinement des gens autour de la femme. Nous travaillons avec dix femmes de la maison maternelle de Mouscron, des citoyennes mouscronnoises, et des demandeuses d’asiles installées au centre d’accueil de Mouscron. On les réunit autour de leurs racines et on inverse les porteuses de récits », explique Jérôme Hauptmann, l’un des metteurs en scène. Sur scène, ce ne sont donc pas leurs propres récits qu’elles conteront mais celles de ces femmes rencontrées dans cette aventure.

Lire aussi Un an et demi après son ouverture, la maison médicale de Mouscron, le Dispens’Air, dresse un bilan positif: elle est à la recherche de nouveaux médecins pour compléter son équipe

Aucune d’entre elles n’est professionnelle du théâtre, c’est donc un sacré défi à relever. « Nous faisons en sorte de leur donner des clés pour s’exprimer à travers un décor, une mise en scène particulière, des lumières… Mais le plus important, comme il s’agit d’une œuvre collective, c’est qu’elles sont toutes ensemble sur le plateau. Il faut créer cette énergie pour qu’elles ne se sentent jamais seules dans leurs textes. »