«Je vais me battre»: en larmes, une candidate de «Chacun son tour» obligée de quitter l’émission à cause d’un cancer, Bruno Guillon la fera revenir, une première dans l’histoire du jeu (vidéo)

Mais ce mardi, Bruno Guillon a annoncé que Marion allait devoir s’en aller : « Ça nous touche beaucoup et je vous le dis… Vraiment… Vous sortez de cette salop*rie, vous battez ce cancer et vous revenez ici pour jouer avec moi ! Marion, je m’engage ici à vous réaccueillir dès qu’on en aura fini de cette salop*rie puisque pour nous tous c’est une évidence, c’est vous qui allez gagner ! On vous envoie toutes nos bonnes ondes… », lui a-t-il lancé.