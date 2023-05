«Prépare-toi pour l’accueil quand tu reviendras», «Je te souhaite un licenciement après deux semaines»: les fans du Standard en colère après le départ de Ronny Deila

Si les joueurs réagissent bien, les supporters du Standard sont beaucoup plus amers. On vous épargnera les dizaines de tweets injurieux envers le désormais ex-entraineur des Rouches mais les sentiments de trahison et de déception sont partagés par tous les fans. Que ça soit sur Ronny Deila, considéré désormais comme un traître malhonnête ne jurant que par l’argent, ou sur la direction à qui l’on reproche de ne pas investir assez de moyens.

Avec des références au tifo polémique « Red or dead », brandi lors du retour de Steven Defour à Sclessin avec Anderlecht, qui avait tant fait jaser à l’époque, les supporters liégeois font comprendre à Deila qu’il n’est plus le bienvenu dans l’enfer de Sclessin. L’ancien entraîneur du New York FC est prévenu, il sera attendu et accueilli, certainement pas de manière chaleureuse, dans la cité ardente. En espérant que ces retrouvailles ne laissent pas place à de tristes débordements, comme ça avait été le cas avec Steven Defour à l’époque…