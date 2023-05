Courcelles affiche un boni de 7,7 millions d’euros au compte 2022: «De quoi affronter les défis qui nous attendent», résume l’échevin des Finances

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’heure du compte est venue. En cette période, nos communes zooment sur les recettes et dépenses de l’année révolue. Pour Courcelles, l’exercice est réussi avec un boni cumulé de l’ordre de 7,75 millions d’euros. Si l’on décortique les différentes strates, on pointera 405 € à l’exercice propre (après prélèvement), 4,47 millions € pour le boni des exercices antérieurs, 2,8 millions € pour les provisions prévues au budget 2022 et 490.000 € pour les provisions à l’exercice propre.