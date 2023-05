«Je suis la victime, je n’ai pas à avoir honte»: violée par son père à Mettet, Jennifer ne pardonnera jamais à ses parents

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Que la honte change de camp. Voilà une des raisons qui ont poussé Jennifer à nous contacter. Son histoire, vous la connaissez déjà. Elle a été exposée au tribunal correctionnel de Namur, en mars dernier et relayée par votre journal. La jeune femme a été violée par son père dans la maison familiale de Saint-Gérard, dans la commune de Mettet, alors qu’elle n’était qu’une petite fille. Sa mère ne lui est jamais venue en aide, fermant les yeux sur les actes odieux de son mari. « Dans le village, on les appelait Dutroux et Martin. Tout le monde savait, mais personne ne disait rien », nous confiait le fils aîné du couple après l’audience.