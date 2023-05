Affaire Pierre Palmade: l’expertise menée sur sa voiture révèle que la vitesse n’est pas la cause de l’accident

Le 10 février 2023, Pierre Palmade faisait la Une de l’actualité en raison du terrible accident de voiture qu’il a causé à Villiers-en-Bière, en Seine-et-Marne. L’humoriste, sous emprise de cocaïne et qui faisait la fête depuis 72 heures, s’est déporté, avant de s’encastrer dans une voiture qui arrivait dans le sens inverse. À son bord, un homme, une femme enceinte et un enfant de 6 ans. Tous ont été grièvement blessés, la femme a perdu son bébé.

Ce 25 mai, plus de trois mois après l’accident, on apprend via BFM TV que l’expertise menée sur la carcasse de la voiture de Pierre Palmade a prouvé que la vitesse n’était pas en cause dans l’accident qu’il a provoqué. Cela laisse encore plus penser que son état, résultat de consommation de drogues, y est pour beaucoup dans ce terrible accident.