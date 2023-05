Test électoral grandeur nature dimanche pour le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez

En tête depuis plusieurs mois des sondages au niveau national, le Parti Populaire (PP), principale formation de l’opposition de droite, a fait de ces élections locales et régionales un référendum anti-Sánchez.

« Il reste cinq jours avant de voter », a dit mardi son chef, Alberto Núñez Feijóo, « et c’est seulement en votant pour le PP que nous pourrons commencer à tourner la page du +sanchisme+ », néologisme formé autour du nom du Premier ministre.

Aidé par la quasi-extinction du parti de centre-droit Ciudadanos, le PP pense pouvoir remporter jusqu’à six des régions dirigées par la gauche et se renforcer encore un peu plus dans son bastion de Madrid, la plus riche région du pays, dirigée par la très droitière Isabel Díaz Ayuso.

Selon les dernières enquêtes d’opinion, il semble surtout en mesure d’en faire basculer quatre : La Rioja et l’Aragon dans le nord, l’archipel des Baléares et la région de Valence dans l’est.

Mais toujours avec le soutien indispensable du parti d’extrême droite Vox, une arme à double tranchant.

Le PP gouverne déjà depuis l’an dernier avec Vox dans la région rurale de Castille-et-León, mais est régulièrement embarrassé par les prises de position de son allié ultranationaliste, sur l’avortement notamment.

Vox est « déterminé à rentrer dans un maximum de gouvernements régionaux », mais le PP « préfèrerait minimiser sa présence (…) afin d’éviter des controverses (…) qui pourraient démobiliser les électeurs centristes » lors des législatives, juge Antonio Barroso, analyste du cabinet Teneo.

Selon Cristina Monge, politologue à l’université de Saragosse, ce « dilemme » pèse déjà sur M. Feijóo, qui a suscité « d’énormes attentes » lors de son arrivée à la tête du PP il y a un an en « vendant une image de modéré », mais « qui ne sait pas quelle stratégie adopter » à l’égard de l’extrême droite.

Fort d’un bon bilan économique et de mesures anti-inflation qui semblent avoir eu un impact réel sur la hausse des prix, M. Sánchez tente de mobiliser la gauche sur le risque représenté par Vox et multiplie les annonces depuis des semaines, aux quatre coins de l’Espagne, en matière de logement ou de santé publique.

« Les indicateurs économiques sont bons et (…) les électeurs n’ont pas une vision aussi apocalyptique que la droite » sur la situation économique, veut croire Cristina Monge, qui juge que « les différentes composantes de la gauche résistent mieux que ce que l’on pouvait penser ».