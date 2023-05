Grosse mésaventure pour Keith, 56 ans, alors qu’il mangeait au restaurant: «J’ai eu l’impression d’être un rat pris au piège dans un coin»

Cette problématique lui tient à cœur, sachant que sa défunte épouse, Tanya, avait souvent besoin d’utiliser les installations, mais trouvait des personnes valides les employer. « C’est totalement injuste pour ceux qui ont réellement besoin des toilettes pour handicapés et qui doivent attendre pour les utiliser », s’indigne-t-il.

Keith Rowe, 56 ans, a été escorté hors des locaux de Try Dowr à Truro, Cornwall, plus tôt ce mois-ci avant de pouvoir terminer son déjeuner après avoir demandé pourquoi les personnes valides étaient autorisées à utiliser les toilettes pour handicapés.

C’est le 9 mai dernier qu’il a vu le même scénario se reproduire, et qu’il a interrogé le restaurant. « Le directeur est venu m’accuser de jurer et a dit que j’étais violent devant les familles. Je lui ai demandé à quoi cela servait d’avoir une clé quand on la laisse ouverte. »